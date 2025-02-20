تركيا تكشف عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدارس ودور عبادة في إسطنبول

(وكالات)

كشفت السلطات التركية، اليوم الخميس، عن إحباطها مخططًا إرهابيًا كان يستهدف مدارس ودور عبادة في مدينة إسطنبول، وذلك بعد إلقاء القبض على مشتبه به ينتمي لتنظيم "داعش" في حي الفاتح.

وذكرت شرطة إسطنبول، في بيان رسمي، أن فرق مكافحة الإرهاب تمكنت من تحديد هوية المشتبه به وموقعه، قبل أن تلقي القبض عليه أثناء تحضيره للعملية.

وكشفت التحقيقات عن ارتباطه بشخص آخر كان يسعى لتنفيذ هجمات إرهابية داخل تركيا وخارجها، حيث جرى إحالته إلى المحكمة التي أمرت بسجنه.