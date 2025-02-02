حماس: الاحتلال يتلكأ بتنفيذ مسار الإغاثة والإعمار وفق اتفاق



وكالات



قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار وفق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هناك مجالات إغاثية لم يلتزم بها الاحتلال بشكل كامل.



وأضاف قاسم أن الاحتلال لم يسمح بأي عملية إعادة ترميم أو إدخال المواد الطبية اللازمة والآليات التي نص عليها الاتفاق لم يتم إدخال أي منها، مشيرًا إلى أن إدخال الوقود أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق وما تم إدخاله إلى شمال قطاع غزة لا يذكر.



وطالب حازم قاسم الوسطاء والضامنين إلزام الاحتلال بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها الاتفاق، ووقف كافة انتهاكات وتجاوزات الاحتلال الأخرى.

ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بناء 6 آلاف وحدة سكنية ونصب 200 ألف خيمة، فضلا عن وصول المساعدات والخدمات بموجب 600 شاحنة يوميًا بينها 50 محملة بالوقود إلى كافة أنحاء القطاع، على أن يكون نصف هذه المساعدات مخصصًا للشمال.