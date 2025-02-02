"أنا كالقيامة ذات يوم آت".. طفلة فلسطينية تبهر العالم بصمودها أثناء عودتها للشمال (فيديو)

وكالات

بدأ سكان قطاع غزة العودة إلى شمال القطاع، يوم الإثنين الماضي، وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأثناء العودة، أبهرت طفلة فلسطينية العالم بصمودها وفصاحتها خلال سردها أبياتًا شعرية من قصيدة "أتظن أنّك عندما أحرقتني" للشاعر السعودي مهذل الصقور.

#شاهد | طفلة فلسطينية من غزة تنشد: “عبثًا تحاول، لا فناء لثائر… أنا كالقيامة، ذات يومٍ آت”، معبرةً عن صمود شعبها في وجه العدوان pic.twitter.com/tIAxiavXuz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 31, 2025

وقالت "أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؛ عبثًا تحاول، أنا كالقيامة ذات يوم آت".

وعبرت الطفلة الفلسطينية، في رسالة وجهتها للاحتلال الإسرائيلي، عن صمود الشعب الفلسطيني رغم حرب الإبادة التي اتبعها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأسبوع الماضي، إنه "عاد اليوم أكثر من 300 ألف نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسط، إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد 470 يومًا على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".