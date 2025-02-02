تركيا: يجب الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكد فيدان أن تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع.

وأضاف وزير الخارجية التركي، "نأمل أن يتخلى أصدقاؤنا الأمريكيون عن سياساتهم التي تهدد أمن تركيا".

وتأتي تصريحات فيدان الرافضة للتهجير، بعدما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن، الأمر الذي رفضته البلدين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية رفض مصر الشديد لمقترح ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تسمح بالتهجير لأنه يؤثر على الأمن القومي المصري، مضيفًا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.

وبدورها، أكدت الأردن على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إذ قال الصفدي إن الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين.