الجيش الإسرائيلي يمدد حظر العودة إلى جنوب لبنان ويبقي على قواته

(وكالات)



أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا حذر فيه سكان جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم، مشيرًا إلى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان، وأن الانتقال إلى الجنوب يشكل خطرًا على المدنيين.

وجاء في البيان: "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشرا في الميدان، ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وقال البيان، إنه يحظر على اللبنانيين العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر"، محذرًا من أن "كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 ، لوقف المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله اللبناني ، والتي تصاعدت منذ 8 أكتوبر 2023 وتحولت إلى مواجهة مفتوحة في 23 سبتمبر الماضي .

وكان الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال 60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تنفذ الانسحاب الكامل في الوقت المحدد، مما دفع البيت الأبيض للإعلان عن تمديد المهلة حتى 18 فبراير المقبل، في محاولة لتجنب تصعيد جديد.