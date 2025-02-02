الاحتلال يطلق النار على العائدين إلى بلدة يارون جنوبي لبنان

وكالات

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على العائدين إلى بلدة يارون جنوبي لبنان في محاولة لمنعهم من العودة إليها.

وانطلقت مسيرة "أحد العودة - 2"، صباح اليوم الأحد، دعمًا لتحرير ما تبقى من القرى اللبنانية من سيطرة جيش الاحتلال، ودعا كل أبناء القرى الحدودية للمشاركة في تلك المسيرة، وفقًا للوكالة.

ووجه المنظمون نداء إلى جميع فئات المجتمع من مسؤولين ونواب وأحزاب، وإلى الهيئات المدنية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى القطاعات التربوية والمهنية، للمشاركة في هذه المسيرة الوطنية.

وبدأ لبنانيون العودة إلى قراهم التي تركوها بسبب العدوان الإسرائيلي، منذ الأحد الماضي بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي تقضي بانسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، إلا إسرائيل لم تلتزم بالمهلة وأطلقت النيران على المواطنين أثناء عودتهم لمنازلهم ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وبعد انتهاء المهلة المحددة، أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حتى 18 فبراير الجاري.