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جادي آيزنكوت لـ نتنياهو: انتبه للفجوة التي نشأت بين المجتمع الإسرائيلي والحكومة

02:26 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

هاجم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: "إنه يُبحر بين الاستراتيجيات ويستغل الفرص".

قال آيزنكوت: "لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا يوجد تهديد أمني لإسرائيل من غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف، أنه "الأسبوع الماضي ألغى المشاركة في حفل في غلاف غزة لاعتبارات أمنية"، مؤكدا أن إسرائيل لم تُعِد الأسرى ولم تدمر القدرات العسكرية والبنية التحتية لحماس ولم تعد الأمن لمستوطنات غلاف غزة".

وتابع: "نتنياهو كما يقول أحد أصدقائه السابقين في الكابينيت لا يريد خطا استراتيجيا واضحا ومحددا".

وأوضح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يُبحر بين الاستراتيجيات ويستغل الفرص وهذا مريح له سياسيا، لكنه بالنسبة للنظام الأمني مدمر".

وأضاف: "أقول لنتنياهو: ترامب سيكون الرئيس في السنوات الأربع القادمة وسيستمر في دعم إسرائيل لكن انتبه للفجوة التي نشأت بين المجتمع الإسرائيلي والحكومة".

وأشار إلى أن البوصلة الاستراتيجية مشوشة طوال الوقت ولم يتحقق أي من أهداف الحرب.

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