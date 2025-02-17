ترامب: قلت لنتنياهو افعل ما يحلو لك وحماس أفرجت عن الأسرى بسبب تصريحاتي

وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "افعل ما يحلو لك" عندما أعلنت حماس رفضها الإفراج عن دفعة من الأسرى، مشيرا إلى أن تصريحه أدى في النهاية إلى إطلاق سراحهم.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أن إسرائيل هي من تحدد طبيعة خطوتها المقبلة بالتشاور معه، مؤكداً أن عقد الأسلحة المخصص لإسرائيل تم توقيعه في عهد الرئيس جو بايدن، لكنه لم يُسلَّم، مشدداً على أنه يرى الأمور بشكل مختلف، حيث يؤمن بـ"السلام عبر القوة".

وتابع ترامب حديثه عن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت: "الخبر السار هو أنهم يبدو أنهم في حالة جيدة جدًا، لأن الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق بدوا وكأنهم ناجون من الهولوكوست، وما فعلوه لهم كان فظيعًا. "إن القرار بشأن الخطوة التالية يعود لإسرائيل بالتشاور معي".