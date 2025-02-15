الأمم المتحدة تشيد بالجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية

أديس أبابا – (أ ش أ)

أشاد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالجهود المصرية المبذولة من أجل دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت؛ على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وفي مُستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة،

وبدوره، طلب جوتيريش نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود متابعة تنفيذ كافة مراحله، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار الالتزام بتحقيق حل الدولتين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية الجارية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن الجهود الخاصة بعقد القمة العربية الطارئة خلال الفترة المقبلة.