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بعد إصابة 20 شخصًا.. الشرطة الألمانية: منفذ هجوم ميونخ أفغاني (فيديو)

02:06 م الخميس 13 فبراير 2025

ألمانيا

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(وكالات)

ارتفعت حصيلة إصابات عملية الدهس، في مدينة ميونخ في ألمانيا، اليوم الخميس، إلى ما لا يقل عن 20 شخصًا، وذلك بعد أن اقتحمت سيارة حشدا من الناس في ميونيخ.

وأكدت الشرطة الألمانية أن "عملية كبرى" جارية في المدينة لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى اعتقال منفذ العملية.

وقالت هيئة الإسعاف، إنه من بين المصابين يوجد 2 بحالة خطيرة، فيما قالت الشرطة إن منفذ العملية يحمل الجنسية الأفغانية.

وأفادت الشرطة أن منفذ الهجوم، شاب يبلغ من العمر 26 عاما، فيما لم يتم الكشف عن دوافعه حتى الآن.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، نقلًا عن تقارير محلية أن امرأة قتلت وأصيب طفل في الحادث، وذلك على الرغم من أن الشرطة الألمانية لم تؤكد ذلك بعد.

وصدمت سيارة مجموعة من المتظاهرين من نقابة فيردي -النقابة الرئيسية للقطاع العام في ألمانيا- حيث كانوا يطالبون بزيادة الأجور في المدارس والمستشفيات.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من بدء مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث من المتوقع أن يتوجه زعماء العالم إلى المدينة.

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ألمانيا هجوم ميونخ أفغاني
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