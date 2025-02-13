منازل متنقلة ومعدات ثقيلة في طريقها من مصر إلى غزة

(وكالات)

اصطفت عشرات المعدات الثقيلة والشاحنات المحملة بالمنازل المتنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح، اليوم الخميس، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بدخول 266 شاحنة مساعدات، من بينها 22 شاحنة وقود، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، استعدادًا لنقلها إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

يأتي ذلك تزامنًا مع وصول وفد من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكان حركة حماس قد أعلنت تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت المقبل، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق وارتكاب خروقات.

من جهتها، هددت إسرائيل والولايات المتحدة بإنهاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول الموعد المحدد.