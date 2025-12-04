أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا "أبو شباب" المعارضة لحركة حماس، في رفح جنوبي قطاع غزة على يد مسلحين. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن أبو شباب لم يُقتل برصاص حماس، بل على يد أحد أفراد ميليشيته خلال صراع داخلي.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن زعيم ميليشيا أبو شباب المسلحة أُصيب بجروح بالغة خلال اشتباك بين العشائر، ونُقل إلى مستشفى سوروكا حيث توفي متأثرًا بجراحه، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

ولكن من جانبه، نفى مستشفى سوروكا استقبال ياسر أبو شباب مصابًا قبل الإعلان عن مقتله، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

من هو ياسر أبو شباب؟

ياسر أبو شباب، 32 عامًا، فلسطيني بدوي من قبيلة الترابين في رفح جنوبي قطاع غزة، وكان قائدًا لميليشيا تحمل اسم "أبو شباب" في المنطقة ذاتها.

كان ياسر مسجونًا لدى حركة حماس حتى أكتوبر 2023 بتهمة السرقة والمخدرات، وهرب تحت غطاء هجوم إسرائيلي على مراكز أمنية في قطاع غزة مع بداية الحرب، ومنذ تلك اللحظة، عملت ميليشيا أبو شباب لصالح الاحتلال شرق رفح ضد حماس، بحسب "معاريف".

في البداية، أطلق ياسر على ميليشيته اسم "وحدة مكافحة الإرهاب"، ولكن منذ 10 مايو 2025، قُدّمت باسم "القوات الشعبية"، ويُقدّر عدد أفرادها بما بين 100 و300 مسلح.

وطوال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، انتشرت تقارير واسعة عن أنشطة أبو الشباب ضد حماس، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة في جميع أنحاء قطاع غزة، ونهب شاحنات المساعدات الإنسانية تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بدلًا من إيصالها إلى الفلسطينيين في القطاع المُحاصر.

"مرتزق".. علاقة أبو شباب بالاحتلال

في يونيو الماضي، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتوزيع أسلحة على الميليشيات في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميليشيا أبو الشباب.

وفي الوقت نفسه، نشرت أبو الشباب مقطع فيديو دعت فيه سكان شرق رفح إلى "العودة إلى منازلهم بأمان تحت حمايتنا"، وذلك في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، رغم أن جيش الاحتلال كان يطالب بإجلاء المدنيين من المنطقة آنذاك.

ووصفت القناة 14 الإسرائيلية، العناصر التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي كبديل لحكم حماس في قطاع غزة، بما فيها ميليشيا ياسر أبو شباب، بـ"المرتزقة".

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأنه في أغسطس الماضي، أنشأت ميليشيا أبو الشباب بنية تحتية مدنية متكاملة في منطقة رفح، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، التقى في نوفمبر الماضي بـ ياسر أبو الشباب، في مقر القوات الأمريكية بكريات جات جنوبي إسرائيل، وناقش معه دور ميليشيته في المناطق التي انسحبت منها حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقًا للصحيفة، ناقش كوشنر وأبو الشباب دور الميليشيا في تأمين خروج مقاتلي حماس المحاصرين في رفح إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة.