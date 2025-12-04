استشهاد 3 فلسطينيين في سجون إسرائيل.. وحماس: دليل على جرائم ممنهجة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في بيان، استشهاد 3 من معتقلي غزة في سجون إسرائيل بحسب ردود حصلت عليها من جيش الاحتلال بشأن مصيرهم.

وقالت الهيئة الفلسطينية، إن عشرات الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة على غزة جراء التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، معلنة ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 321 وهم فقط المعلومة هوياتهم.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري والعشرات تم إعدامهم ميدانيا.

واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الإعلان عن استشهاد 3 أسرى بسجون الاحتلال دليل جديد على الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وحذّرت حماس، من الجريمة التي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب ممنهج وتجويع متعمد وإهمال طبي واعتداءات جسدية وجنسية.