أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التميّز والإدارة الحكومية المبتكِرة "مصدر إلهام على مستوى المنطقة والعالم".

وقال أبو الغيط، خلال افتتاحه اليوم أعمال النسخة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بمقر الجامعة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، لتكريم النماذج الريادية في تطوير الأداء المؤسسي الحكومي العربي: "هذه الجائزة ما هي إلا رسالة ونداء لكل مستويات العمل الحكومي في عالمنا العربي بأن المبادرة لتغيير الواقع وتطويره وأن العمل الحكومي يتعين أن يكون رافعة للتغيير وحاضناً لروح المبادرة والابتكار والتفكير خارج الصندوق".

وقدم أبو الغيط الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته لهذه الجائزة، كما حيا الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز والريادة، ونشر أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية.

وأضاف أن "التعامل مع الواقع القائم، بمشكلاته وتحدياته، لا يعني الاستسلام أو التسليم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، داعيا إلى تحويل التحديات إلى فرص وتوسيع أفق المتاح إلى أقصى مدى ممكن بإطلاق ملكات الخيال والإبداع والبناء على أفضل الممارسات، سواء في العالم العربي أو في الخارج".