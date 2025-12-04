نتنياهو يعيّن مستشاره العسكري رئيسا للموساد

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا لجهاز الموساد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقالت "معاريف"، إن جوفمان سيتولى منصبه في يونيو 2026، وسيكون ثاني رئيس للموساد يُعيّن من خارج الجهاز، بعد مئير داجان .

وأضافت الصحيفة، أنه بعد الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء، أن نتنياهو قرر تعيين سكرتيره العسكري رئيسًا جديدًا للموساد، وذلك بعد إجراء مقابلات مع عدد من المرشحين للمنصب.

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن طلب رئيس الوزراء بشأن تعيين اللواء جوفمان سيُعرض اليوم الخميس على اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا.

وسيخلف جوفمان رئيس الموساد الحالي ديفيد برنياع، الذي ستنتهي ولايته في يونيو 2026، بعد خمس سنوات من الخدمة.