إعلان

نتنياهو يعيّن مستشاره العسكري رئيسا للموساد

كتب : مصراوي

12:47 م 04/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا لجهاز الموساد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقالت "معاريف"، إن جوفمان سيتولى منصبه في يونيو 2026، وسيكون ثاني رئيس للموساد يُعيّن من خارج الجهاز، بعد مئير داجان .

وأضافت الصحيفة، أنه بعد الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء، أن نتنياهو قرر تعيين سكرتيره العسكري رئيسًا جديدًا للموساد، وذلك بعد إجراء مقابلات مع عدد من المرشحين للمنصب.

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن طلب رئيس الوزراء بشأن تعيين اللواء جوفمان سيُعرض اليوم الخميس على اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا.

وسيخلف جوفمان رئيس الموساد الحالي ديفيد برنياع، الذي ستنتهي ولايته في يونيو 2026، بعد خمس سنوات من الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إسرائيل رومان جوفمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟