إعلان

بريطانيا والنرويج توقعان اتفاقية تتضمن تعقب سفن التجسس الروسية

كتب : مصراوي

10:54 ص 04/12/2025

سفن التجسس الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ)

تعتزم المملكة المتحدة والنرويج توقيع اتفاقية دفاع تتضمن قيام قواتهما البحرية بتشغيل أسطول مشترك من السفن الحربية لتعقب الغواصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع القول، إن الاتفاقية تهدف إلى حماية الكابلات البحرية الحيوية التي تتعرض لخطر متزايد من جانب موسكو، في ظل ارتفاع نسبة مشاهدات السفن الروسية في المياه البريطانية خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، نظيره النرويجي جوناس ستور، في قاعدة "لوسيموث الجوية الملكية" بشمال اسكتلندا، اليوم الخميس.

وترتكز اتفاقية "لونا هاوس" الدفاعية - التي تم تسميتها على اسم قاعدة جزر شيتلاند التي استخدمتها المقاومة النرويجية خلال الحرب العالمية الثانية - على صفقة سفن حربية تم توقيعها بين البلدين في سبتمبر الماضي، بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المملكة المتحدة بريطانيا سفن التجسس الروسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟