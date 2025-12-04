بريطانيا والنرويج توقعان اتفاقية تتضمن تعقب سفن التجسس الروسية

لندن - (د ب أ)

تعتزم المملكة المتحدة والنرويج توقيع اتفاقية دفاع تتضمن قيام قواتهما البحرية بتشغيل أسطول مشترك من السفن الحربية لتعقب الغواصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع القول، إن الاتفاقية تهدف إلى حماية الكابلات البحرية الحيوية التي تتعرض لخطر متزايد من جانب موسكو، في ظل ارتفاع نسبة مشاهدات السفن الروسية في المياه البريطانية خلال العامين الماضيين بنسبة 30%.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، نظيره النرويجي جوناس ستور، في قاعدة "لوسيموث الجوية الملكية" بشمال اسكتلندا، اليوم الخميس.

وترتكز اتفاقية "لونا هاوس" الدفاعية - التي تم تسميتها على اسم قاعدة جزر شيتلاند التي استخدمتها المقاومة النرويجية خلال الحرب العالمية الثانية - على صفقة سفن حربية تم توقيعها بين البلدين في سبتمبر الماضي، بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار).