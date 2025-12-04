صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، سيطرتها على حقول النفط في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت قوات النخبة الحضرمية، في بيان صحفي اليوم، إنها سيطرت على نقاط حماية المنشآت النفطية في هضبة حضرموت.

وأفاد البيان بأن "خلافات بين قادة المجاميع المسلحة (قوات حماية حضرموت) أدت إلى تدخل النخبة الحضرمية لحسم الأمر في الهضبة"، بحسب قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي.

وكانت قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت قد سيطرت على حقول النفط قبل نحو أسبوع، ضمن مسار التصعيد بينها وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح الآن شبه مسيطر على كامل المحافظة.