نتنياهو: يجب أن نعطي فرصة للفلسطينيين الذين يقاتلون حماس

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو، الخميس، إن الطريقة الصعبة لإزالة حماس تعني إراقة المزيد من الدماء و"نحن لا نريد ذلك وفي كل الأحوال لن تبقى الحركة في القطاع".

وأكد نتنياهو، أنه لن يسمح لحماس بالبقاء في غزة ويتمنى أن يتم إزالتها عبر قوة دولية تشكلها الولايات المتحدة، مطالبا بإعطاء فرصة للفلسطينيين الذين يقاتلون حماس في غزة.

وأشار نتنياهو، إلى أنه لن يطيح بالسلطة الفلسطينية على الرغم من أن كثيرين يحثونه على ذلك، لافتا إلى أنه سيطالبها بإصلاحات حقيقية.

وأوضح نتنياهو، أن طلبه العفو عنه لا يعني اعترافه بالذنب وإنما لعدم إضاعة الوقت في محاكمة انهارت بالفعل.

وخلال الأشهر الماضية، برزت عصابات مسلحة في قطاع غزة تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مثل ميليشيا ياسر أبو شباب.