

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستقيد إصدار التأشيرات للنيجيريين بعد اتهام دونالد ترامب البلاد باضطهاد المسيحيين مهددا بعمل عسكري.

وتفرض الولايات المتحدة أصلا قيودا على التأشيرات للمواطنين النيجيريين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد قلص ترمب بشكل حاد عددها عموما خصوصا للأشخاص من البلدان النامية.

وقال روبيو في بيان، إن الولايات المتحدة ستقيد إصدار التأشيرات للأشخاص الذين وجهوا أو أذنوا أو دعموا أو شاركوا أو نفذوا انتهاكات للحرية الدينية.

ووصف روبيو الإجراء، أنه خطوة حاسمة ردا على عمليات القتل الجماعي والعنف ضد المسيحيين من جانب متطرفين وميليشيات الفولاني وغيرهم من الجهات العنيفة في نيجيريا وخارجها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري في نيجيريا لمواجهة عمليات قتل المسيحيين.

وزار وفد نيجيري رفيع المستوى واشنطن أخيرا وأعلن استعداده "لتعزيز التعاون الأمني" مع الولايات المتحدة.

والشهر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.

في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.

وأضاف: "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل، مضيفا أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا.

وجاء قرار ترامب بعد قرابة ساعتين من الإعلان عن مقتل امرأة من الحرس الوطني بعد إصابتها على يد لاجئ أفغاني.

وقال ترامب، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين أصيبا بالرصاص في واشنطن قبل يوم، قد توفيت.

وأضاف في أول تعليقات مباشرة له منذ إطلاق النار سارة بيكستروم من ولاية وست فرجينيا: "إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين نتحدث عنهما، هي شابة محترمة للغاية ورائعة توفيت للتو فارقت الحياة".

وأعلن أيضا أن مصابا آخر في حالة حرجة، وفقا للغد.