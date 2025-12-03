وسط توقعات بمنحها لترامب.. منظمة حقوقية تنتقد جائزة "فيفا للسلام"

واشنطن - (د ب أ)

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية جائزة السلام الجديدة، التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت مينكي ووردن، مديرة هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه لا توجد إجراءات شفافة، ولا مرشحون ولا لجنة تحكيم، وأضافت أن الجائزة تعد شيئا جديدا بالنسبة لمجلس "فيفا"، الهيئة المشرفة على الاتحاد.

وسيتم تقديم الجائزة، التي أعلن عنها جياني إنفانتينو رئيس فيفا، لأول مرة يوم الجمعة خلال قرعة دور المجموعات لكأس العالم 2026 في واشنطن.

وكانت هناك تكهنات باحتمال حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجائزة، التي تكرم أفرادا اتخذوا إجراءات استثنائية من أجل السلام، ووحدوا من خلالها شعوبا حول العالم وفقًا للفيفا.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب متحدث باسم "مراسلون بلا حدود" عن قلق المنظمة من إمكانية رفض دخول الصحفيين إلى الحدود الأمريكية خلال نهائيات كأس العالم في يونيو ويوليو المقبلين بسبب ضوابط الدخول الصارمة.

وأكدت ووردن أن وضع حقوق الإنسان والهجرة في الولايات المتحدة قد تغير بشكلٍ كبير منذ تولي ترامب منصبه في يناير الثاني.

وقالت ووردن: "يبدو أن العالم غير مرحب به".

ووفقًا لمعلوماتها، ألقي القبض على ما لا يقل عن 92 الفا و392 شخصا في المدن الأمريكية التي ستقام فيها مباريات كأس العالم ومحيطها، في الفترة ما بين 20 يناير و15 أكتوبر من هذا العام.

واستندت هيومن رايتس ووتش في هذه الأرقام إلى بيانات حكومية قيمتها المنظمة.