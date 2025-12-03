سوريا: مسيرات إسرائيلية تستهدف ريف دمشق الغربي

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، إن مسيرات إسرائيلية شنت عدّة غارات على محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وأفادت سانا، أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في في أجواء ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في بيت جن، ما أدى إلى استشهاد 13 سوريا وإصابة العشرات، فيما توغلت قواته داخل البلدة واعتقلت 3 أشخاص.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بالتوغل في الأراضي السورية، والاعتداء على المواطنين واعتقالهم.

في المقابل، تطالب الحكومة السورية بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية بما في ذلك الجولان المحتل كاملا.