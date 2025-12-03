مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل اجتماع الناقورة بين لبنان وإسرائيل

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نائب رئيس قسم السياسات الخارجية الإسرائيلي عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا في الناقورة مع المستشارة الأمريكية وممثلين لبنانيين بشأن الوضع اللبناني الإسرائيلي.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له، أن اجتماع الناقورة تم بأجواء إيجابية واتفق على صياغة أفكار تعزز التعاون الاقتصادي المحتمل مع لبنان.

وأكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل أوضحت أن نزع سلاح حزب الله أمر إلزامي بغض النظر عن تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الطرفان اتفقا خلال اجتماع الناقورة على استمرار الحوار.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، إن بيروت بعيدة عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع إسرائيل، رغم وجود تحرك نحو مفاوضات مباشرة بين البلدين تهدف إلى تهدئة التوترات.

وكانت كل من لبنان وإسرائيل قد أعلنتا تعيين أعضاء مدنيين في لجنة كانت تقتصر في السابق على العسكريين فقط، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الولايات المتحدة والذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قبل عام.

وشارك الأعضاء المدنيون في اجتماع آلية المراقبة الذي عُقد اليوم الأربعاء.