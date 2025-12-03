الأوروبيون يتهمون بوتين بالتظاهر بالاهتمام بالسلام بعد محادثات موسكو

كييف - (أ ب)

اتهم مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالتظاهر بالاهتمام بجهود السلام، بعد مرور خمس ساعات من المحادثات مع مبعوثين أمريكيين في الكرملين، دون أن تسفر عن حدوث أي انفراجة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن الرئيس الروسي عليه أن "يوقف التهديدات وإراقة الدماء وأن يكون مستعدا للجلوس على طاولة المفاوضات وأن يدعم السلام العادل والدائم".

كما حث وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، بوتين على "التوقف عن إضاعة وقت العالم".

وتعكس التصريحات حالة التوتر الشديد والفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين روسيا من ناحية، وأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من ناحية أخرى، بشأن كيفية إنهاء الحرب التي بدأتها موسكو بغزو جارتها قبل نحو أربعة أعوام.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للشؤون الخارجية إن محادثات أمس الثلاثاء في الكرملين بين بوتين ومبعوث الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب كانت "إيجابية" لكنه لم يفصح عن أية تفاصيل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، "كلما أجريت تلك المحادثات بهدوء، كلما كانت مثمرة أكثر"، وذلك بعد اجتماع مطول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفاوضين الأمريكيين في موسكو.

وقال بيسكوف "سوف نتمسك بهذا المبدأ ونأمل أن يتمسك به أيضا نظراؤنا الأمريكيون"، بحسب وكالة أنباء تاس.

ورغم أن المحادثات التي أجريت أمس الثلاثاء لم تسفر عن اتفاق، لم يرد بيسكوف ترجمتها على أنها رفض لخطة السلام الأمريكية.

وتابع "نحن مستعدون للقاء بقدر ما هو مطلوب للتوصل لتسوية للسلام".

وقال إنه سوف يتم ترتيب إجراء مكالمة هاتفية أخرى بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.

وعلى صعيد آخر، ضربت مسيرات روسية بلدة تيرنيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لفلاديسلاف هايفافنيكو، رئيس الإدارة العسكرية بالمنطقة.

وأضاف أن هناك شخصين في حالة حرجة بعدما أسفر الهجوم عن تدمير منزل وأحدث أضرارا بستة منازل أخرى.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت إجمالا 111 ضربة ومسيرة تمويه.