بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع طلبات الهجرة الواردة من 19 دولة صنّفتها بأنها "عالية الخطورة"، وفقًا لمذكرة صادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مساء الثلاثاء.

يمثل هذا الإجراء أحدث خطوة تتخذها الإدارة لتشديد سياسات الهجرة، عقب تحديد هوية مواطن أفغاني مشتبه به في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في واشنطن واستهدف عناصر من الحرس الوطني.

قائمة الدول الـ19

ووفقًا لتقرير نشرته نيويورك تايمز، فإن قرار تعليق السفر يؤثر على القادمين من دول تخضع أساسًا لقيود بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو الماضي، وتشمل: أفغانستان، هايتي، إيران، الصومال وفنزويلا، بوروندي، تشاد، كوبا، غينيا الاستوائية، إريتريا، لاوس، ليبيا، ميانمار، جمهورية الكونغو، سيراليون، السودان، توغو، تركمانستان واليمن.

يشار إلى أنه يوجد ضمن قائمة الدول المذكورة 4 دول عربية يٌطبق عليها القرار وهم:" الصومال، السودان، اليمن، ليبيا".

تفاصيل القرار

تنص المذكرة على أن كل متقدم من هذه الدول سيُطلب منه الخضوع لعملية إعادة مراجعة شاملة، قد تتضمن مقابلة أو إعادة مقابلة، بهدف تقييم أي تهديد محتمل للأمن القومي أو السلامة العامة.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي في أعقاب الهجوم الذي نُفذ على شكل كمين بالقرب من البيت الأبيض، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة، مؤكدة أن الخطوة اتخذت في ضوء المخاوف المحددة والتهديد الذي يواجه المواطنين الأمريكيين.

وتقرّ المذكرة بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير البت في بعض الطلبات المعلقة، لكنها تؤكد أن هذا التأخير "ضروري ومناسب" مقارنةً بواجب الوكالة في حماية الأمن القومي.

كان مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إيدلو، قد أمر الأسبوع الماضي بمراجعة “كاملة” لجميع حاملي البطاقة الخضراء من الدول التسع عشرة.

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه “سيوقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث”، غير أن الإدارة لم توضح بعد الدول التي ستشملها هذه الخطوة.