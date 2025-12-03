بعد انتهائها.. مساعد بوتين يكشف تفاصيل محادثات موسكو بشأن أوكرانيا

كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عن كواليس المحادثات التي جرت في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة خطة السلام في أوكرانيا.

وأكد أوشاكوف، أنه لا توجد حتى الآن خيارات متوازنة للتسوية في أوكرانيا، موشحا أن بعض المقترحات التي نُوقشت مقبولة وبعضها لا.

وأشار أوشاكوف، إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي تنازلات حتى الآن، كما لا يجري التخطيط لعقد أي اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأوضح أوشاكوف، أن المحادثات ناقشت عدة خيارات بشأن خطة التسوية في أوكرانيا، واصفا المناقشات بأنها مفيدة وبناءة للغاية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، إن بوتين لم يناقش الصيغ المحددة لخطة السلام الأمريكية خلال اجتماعه مع ويتكوف، لكنه ناقش جوهرها، مشيرا إلى أن بوتين قدم تقيما للإجراءات التخريبية للأوروبيين في إطار تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا.

وذكر أوشاكوف، أن بوتين بحث خلال الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وشدد أوشاكوف، على أن الاتصالات بين الجانبين ستستمر، موضحا أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي شارك في الاتصالات بشأن أوكرانيا منذ بعض الوقت.

وأكد مساعد الرئيس الروسي، على أن موسكو وواشنطن أصبحتا بعيدتين عن بعضهما البعض في ما يتعلق بالتسوية في أوكرانيا.

مع ذلك، نوّه أوشاكوف، إلى أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عدم الكشف عن ججوهر المحادثات التي جرت اليوم في الكرملين.