تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح

كتب : محمد أبو بكر

05:13 م 12/02/2026

برق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس الجمعة تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من (50 إلى 60) كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد مساءً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة على البحر المتوسط على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). سرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 إلى 3.5) متر.

وبينت أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة على خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

وشددت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مُحذرة من النشاط القوي للرياح، وتجنب التواجد تحت الأشجار، وتجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، والقيادة بحذر على الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية، واحتمال ضربات البرق على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد.

أخبار مصر
