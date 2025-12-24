إسرائيل تستهدف سد المنطرة بريف القنيطرة السورية

دمشق ( د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الجيش الإسرائيلي جدد اعتداءاته على الأراضي السورية اليوم الأربعاء، حيث استهدف سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، التي أوردت التقرير، باستهداف الجيش الإسرائيلي لسد المنطرة في ريف القنيطرة، بقنبلة من طائرة مسيرة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى منع الاقتراب منه.

وفي السياق، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنبلة ضوئية باتجاه تل كروم بريف القنيطرة.

واعتدت قوة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الأربعاء على أطفال ونساء أثناء جمعهم للفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأربعاء أن "قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين إحداهما من نوع هايلكس والأخرى هامر عسكرية، أطلقت قنابل دخانية تجاه الأطفال والنساء أثناء قيامهم بجمع الفطر في المنطقة الواقعة بين القريتين".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت أمس في مناطق عدة بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي واعتقلت شابين لساعات ثم أفرجت عنهما".

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، وفق الوكالة السورية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل.