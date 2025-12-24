إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء

قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل التيك توكر "شاكر محظور" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، كشف عن بلوغ المبالغ المالية التي غسلها التيك توكر المعروف بـ"شاكر محظور" نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة شاكر إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).

وأكدت الوزارة أن أعمال غسل الأموال قدرت بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

لمعاينة عقار إمبابة المنهار.. لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي بالجيزة

المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى: دارس علم نفس واتحبست 5 سنوات معملتش مشكلة

بعد تخفيف العقوبة.. دفاع سوزي الأردنية يكشف موعد الإفراج عنها