محمود سعد يكشف الحل الأمثل لأزمة عدم نظافة الشوارع - فيديو

كتب أحمد العش:

أكد الإعلامي محمود سعد، أن تحسين نظافة الشوارع والانضباط المروري يبدأ من المنظومة العامة والمسؤولية الفردية، مشيرًا إلى أن الفوضى في الشوارع ليست انعكاسًا لسوء أخلاق الشعب أو مستوى الفقر، بل نتيجة ضعف تطبيق الأنظمة وقلة التنظيم.

وأوضح سعد خلال بث مباشر على قناته الرسمية على يوتيوب، أن نظافة البيوت والمجتمعات لا تعكس بالضرورة حالة الشوارع، قائلًا: "لا تقول إننا متعودون على القبح، البيوت عندنا نظيفة، لكن بعد باب الشقة الوضع يختلف، ومشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يكون بسبب تبرير الناس لأخطائهم بإلقاء اللوم على الحكومة، سواء في رمي القمامة أو مخالفة المرور أو غيرها.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة فعالة للنظافة والأمن والمرور، مؤكدًا أن تطبيق القوانين وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بتنظيم حقيقي ومتابعة مباشرة من المسؤولين المحليين، قائلًا: "لا بد أن يكون لكل حي رؤساء مسؤولين من السكان أنفسهم، قادرين على إدارة الحي ومراقبة الوضع بشكل مستمر".

وشدد محمود سعد على أن الحلول المؤقتة أو العقوبات وحدها لا تحقق النتائج المرجوة، وأن التجارب العالمية تثبت أن 80% من الأخطاء سببها فشل الأنظمة وليس الأفراد، وأن المصريين عند سفرهم يلتزمون بالأنظمة خارج بلادهم، مما يؤكد أن المشكلة ليست في الشعب ذاته بل في المنظومة المحيطة.

وتطرق سعد أيضًا إلى تأثير الزحام والمناطق الضيقة على سلوك الأفراد، مشيرًا إلى أن تكدس السكان في شقق ضيقة يؤدي إلى توتر وضيق، وهو ما ينعكس على التصرفات اليومية في الشارع، مضيفًا أن تحسين الحي يبدأ من إدارة محلية فعالة، واستثمار موارد الضرائب في تطوير المدارس والمساجد والكنائس والشوارع لضمان بيئة أفضل.

وأكد الإعلامي محمود سعد على أن تعزيز الانتماء للبلد يتطلب شفافية في الإدارة ومعرفة كل شخص بمسؤولياته وموقعه، مشددًا على أن كل فرد يتحمل جزءًا من مسؤولية تحسين الشارع والحي الذي يعيش فيه، وليس من حقه لوم الحكومة وحدها على كل خلل.