"نسفت الدبلوماسية".. عراقجي يتهم أمريكا بمحاولة خداع العالم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أمريكا تقدم تعريفًا جديدًا للدبلوماسية عن طريق الإملاء وليس التفاوض.

وأوضح عراقجي، خلال منشور على صفحته بمنصة "أكس"، أن هناك تعريف جديد للدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أمريكا تقول أنها مستعدة لمفاوضات ذات معنى ولكنها تنسى حقوقنا المعترف بها دوليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:"أن ما تقوم به الولايات المتحدة، يعد إملاء وليس تفاوضًا، ناهيك عن كونه تفاوضًا ذا معنى".

A new definition of diplomacy by the U.S.:

“We are ready for a meaningful negotiation but forget about your internationally recognized rights.”

This is dictation and not negotiation, let alone a meaningful one.



The world witnessed how we were negotiating when the U.S. opted to… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) December 24, 2025

وأشار إلى أن طهران كانت تتفاوض عندما اختارت أمريكا إطلاق النار على الشعب الإيراني ونسفت الدبلوماسية، مضيفًا:"لقد فعلنا ما نفعله دائمًا: مقاومة ومواجهة أولئك الذين يعتدون علينا، والتأكد من ندمهم على ذلك".

وأكد الوزير الإيراني، أن مد يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات ثم التباهي بفشلها باعتباره نجاحاً.

وطالب عراقجي من أمريكا استخدم الدبلوماسية الحقيقة، قائلاً:"حاولوا استخدام الدبلوماسية الحقيقية والصادقة بدلاً من محاولة خداع العالم".