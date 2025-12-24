إعلان

"نسفت الدبلوماسية".. عراقجي يتهم أمريكا بمحاولة خداع العالم

كتب-عبدالله محمود:

09:37 م 24/12/2025

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أمريكا تقدم تعريفًا جديدًا للدبلوماسية عن طريق الإملاء وليس التفاوض.

وأوضح عراقجي، خلال منشور على صفحته بمنصة "أكس"، أن هناك تعريف جديد للدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أمريكا تقول أنها مستعدة لمفاوضات ذات معنى ولكنها تنسى حقوقنا المعترف بها دوليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:"أن ما تقوم به الولايات المتحدة، يعد إملاء وليس تفاوضًا، ناهيك عن كونه تفاوضًا ذا معنى".

وأشار إلى أن طهران كانت تتفاوض عندما اختارت أمريكا إطلاق النار على الشعب الإيراني ونسفت الدبلوماسية، مضيفًا:"لقد فعلنا ما نفعله دائمًا: مقاومة ومواجهة أولئك الذين يعتدون علينا، والتأكد من ندمهم على ذلك".

وأكد الوزير الإيراني، أن مد يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات ثم التباهي بفشلها باعتباره نجاحاً.

وطالب عراقجي من أمريكا استخدم الدبلوماسية الحقيقة، قائلاً:"حاولوا استخدام الدبلوماسية الحقيقية والصادقة بدلاً من محاولة خداع العالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عراقجي يتهم أمريكا بخداع العالم إطلاق النار على الشعب الإيراني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان