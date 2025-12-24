حماس ردا على إسرائيل بشأن انفجار رفح: غير مسؤولين وكفى مبررات للتصعيد

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وقع داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها.

وأشارت حماس، إلى أنها حذّرت مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، مؤكدة عدم مسؤوليتها عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي نفسه في المنطقة.

ودعت حماس، إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لاسيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن جيش الاحتلال خلص إلى أن العبوة التي انفجرت بالضابط في رفح ناتجة عن عمل عدائي وتستوجب الرد.

وأفادت القناة العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط في رفح ناتج عن عبوة ناسفة، متهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأنها من وضعتها متوعدا بالرد السريع.