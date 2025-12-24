شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين.

وترأس الوفد المصري اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، بينما ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية.

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري، وتطوير آليات العمل المشترك لتسهيل حركة الشاحنات الجافة والمبردة بين البلدين، وزيادة كفاءة انسياب البضائع ودعم حركة التجارة البينية والعبور التجاري بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والأردني.

ووقع كل من أمين عام وزارة النقل الأردنية فارس أبو دية ونائب وزير النقل المصري اللواء ماجد عبد الحميد، في ختام الاجتماع، محضر الاجتماعات، الذي تضمن مجموعة من التوافقات العملية، أبرزها ما يلي:

· تبسيط الإجراءات التشغيلية.

· معالجة التحديات التي تواجه الناقلين.

· تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر.

· تعزيز التكامل بين النقل البري والبحري عبر الموانئ لدعم سلاسل الإمداد.

· خفض تكاليف النقل والوقت.

ورحب أمين عام وزارة النقل الأردنية بالوفد المصري، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وأهمية تعميق التعاون في قطاع النقل كرافد أساسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وشدد اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، من جانبه، على أهمية البناء على التفاهمات العملية، والتزام مصر بتعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجال النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات ودعم انسياب التجارة بين البلدين.

