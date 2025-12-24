كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة العاصمة عن خطة لتطبيق وإدراج عدد من كلياتها ضمن منظومة جودة النظم الإدارية، بما يدعم تطوير آليات العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة داخل الكليات، ويعزز قدرة الجامعة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي الحديث.

وفي هذا الإطار، عُقد الاجتماع التعريفي لعرض خطة تطبيق جودة النظم الإدارية بعدد خمس كليات بجامعة العاصمة، هي: كليات الطب، والآداب، والتربية، والخدمة الاجتماعية، وهندسة المطرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وبإشراف الدكتور نبيل عبد السلام، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وشهد الاجتماع حضور مسؤولي ضمان الجودة بالكليات الخمس، إلى جانب مسؤول المراجعة الداخلية، في إطار التأكيد على أهمية تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى لضمان التنفيذ الفعّال لمتطلبات الجودة الإدارية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور نبيل عبد السلام، مدير مركز ضمان الجودة، عرضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذ مشروع تطبيق جودة النظم الإدارية بالكليات المستهدفة، مستعرضًا الإطار العام للخطة، ومراحلها الزمنية، وآليات التطبيق والمتابعة، ومحددات النجاح التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة العمل داخل الكليات، ويستهدف إرساء ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط، والتقييم المستمر، وتحسين الأداء.

وأكد مدير مركز ضمان الجودة أن هذا اللقاء التعريفي يأتي كخطوة تأسيسية لبناء فهم مشترك لمفاهيم الجودة الإدارية، وتوضيح أدوار ومسؤوليات القيادات الأكاديمية والإدارية، ومنسقي الجودة، ومسؤولي الإدارات المختلفة، بما يضمن التطبيق السليم والمتكامل لنظام الجودة، مشددًا على أن نجاح المنظومة يعتمد بالأساس على الالتزام الجاد والعمل الجماعي داخل كل كلية.

كما تناول الاجتماع شرح مبادئ المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015، وأهمية تطبيقها على مستوى الجامعة، ودورها في ضبط الإجراءات، وتحسين كفاءة العمليات، ورفع معدلات الرضا المؤسسي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في التنفيذ.

واختُتم اللقاء بفتح باب المناقشات والرد على استفسارات الحضور، مع التأكيد على الخطوات التنفيذية المقبلة، وأهمية استمرار التنسيق بين مركز ضمان الجودة والكليات، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة نحو بناء منظومة إدارية متطورة قائمة على الجودة والاستدامة.