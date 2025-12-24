زيلينسكي: منفتحون على إقامة منطقة اقتصادية حرة شرقي أوكرانيا

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء للصحفيين إنه مستعد لسحب القوات من المنطقة الصناعية شرقي البلاد إذا انسحبت روسيا أيضا وأصبحت المنطقة منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح، تراقبها قوات دولية.

ويتعين أن يخضع المقترح، الذي سيناقش أحد أكبر العقبات أمام إنهاء الحرب الروسية، لاستفتاء.

وذكر زيلينسكي أنه يمكن يتم إجراء ترتيب مشابه بالنسبة للمنطقة الواقعة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا حاليا.

وتحدث زيلينسكي أمس الثلاثاء مع الصحفيين لوصف الخطة الشاملة المؤلفة من 20 نقطة التي صاغها مفاوضون من أوكرانيا والولايات المتحدة في فلوريدا في الأيام القليلة الماضية، لكنه أشار إلى أنه ما زال يتم العمل على العديد من التفاصيل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقدم موسكو ردا اليوم.

وخاض مفاوضون أمريكيون سلسلة من المحادثات مع أوكرانيا وروسيا بصورة منفصلة منذ طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإنهاء الحرب الشهر الماضي، وهو مقترح تم النظر إليه على نطاق واسع باعتباره منحاز لموسكو.

ومن بين أصعب النقاط في المفاوضات، تحديد ما سيحدث لمنطقة دونباس الأوكرانية -التي سيطرت روسيا على معظمها- وكيفية إدارة أكبر محطة نووية في أوروبا.

وتقترح الولايات المتحدة إنشاء رابطة أوكرانية روسية، على أن يحصل كل طرف على حصة مساوية في المؤسسة.

لكن زيلينسكي اعترض وقدم مقترحا لإقامة مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، يمكن للأمريكيين بموجبه اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع حصتهم، مفترضا أنها ستذهب إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "لم نتوصل إلى توافق مع الجانب الأمريكي بشأن منطقة دونيتسك ومحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، لكننا نجحنا في تقريب معظم المواقف بشكل ملحوظ. ومن حيث المبدأ، تم التوصل إلى جميع مواطن الوفاق الأخرى في هذا الاتفاق بيننا وبينهم".

وأطلع الرئيس الأوكراني الصحفيين على كل نقاط الخطة أمس الثلاثاء. وتم حظر نشر تصريحاته حتى صباح اليوم. وتدمج مسودة المقترح، الذي يعكس رغبات أوكرانيا، المصالح السياسية والتجارية لحماية الأمن بالتزامن مع تعزيز الإمكانيات الاقتصادية.

وكان في القلب من المفاوضات الصراع الشائك على الأراضي المتعلق بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك، المعروفتين معا باسم دونباس. وأوضح زيلينسكي أن "هذه أصعب نقطة". وأشار إلى أن هذه المسائل ستتم مناقشتها على مستوى القادة.

وردا على سؤال بشأن الخطة، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم، بأن موسكو ستحدد موقفها بناء على المعلومات التي تلقاها المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، الذي التقى بمبعوثين أمريكيين في فلوريدا مطلع الأسبوع الجاري. ورفض بيسكوف الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم تبد روسيا أي مؤشر على موافقتها على أي نوع من أنواع سحب قواتها من الأراضي التي سيطرت عليها. في الواقع، أصرت موسكو أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي المتبقية التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس، وهو إنذار رفضته أوكرانيا. وسيطرت روسيا على معظم لوهانسك ونحو 70% من دونيتسك، وهما المنطقتان اللتان تشكلان دونباس.