أميرة سويدية: التقيت بإبستين لفترة وجيزة فقط قبل أعوام

تحدثت الأميرة السويدية صوفيا، علانية للمرة الأولى، عن التقارير التي تربطها بجيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، حيث قالت إنها التقت به لفترة وجيزة فقط قبل أعوام.

ونقلت وسائل إعلام سويدية عن زوجة الأمير كارل فيليب، نجل الملك كارل السادس عشر جوستاف، القول: "التقيت به في مناسبات اجتماعية"، مضيفة أن هذه اللقاءات اقتصرت على مناسبتين فقط عندما كانت في العشرينات من عمرها.

وبحسب التقارير، قالت صوفيا إنها التقت بإبستين ذات مرة في أحد المطاعم، حيث تم تقديمها إليه، وفي مرة أخرى أثناء عرض فيلم حضره العديد من الأشخاص. وقالت: "لحسن الحظ، لم يكن الأمر أكثر ذلك".

وأضافت: "الآن، وبعدما قرأته عن جميع الجرائم البشعة التي ارتكبها ضد الشابات، أشعر بالامتنان لأنني لم أكن على صلة به منذ المرتين اللتين التقيت به فيهما عندما كنت في العشرينات من عمري".

وأضافت الأميرة أن قلبها مع الضحايا، وأنها تأمل في أن تتحقق العدالة.

وكان المليونير الأمريكي جيفري إبستين، الذي توفي عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، كما أقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.