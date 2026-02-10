إعلان

القضاء الفرنسي يحقق مع مسئول للاشتباه في اعتدائه على 89 قاصرًا

كتب : مصراوي

03:49 م 10/02/2026

القضاء الفرنسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع رجل يبلغ من العمر 79 عامًا على خلفية ما تردد عن اعتدائه جنسيًا على 89 قاصرًا على مدار فترة تقارب 60 عامًا.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، اليوم الثلاثاء، إنه تردد أن الرجل، بصفته مستشارًا للشباب، اعتدى على صبيان تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا خلال مهام في العديد من البلدان، ومن بينها ألمانيا وسويسرا.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخرًا في المغرب، في عام 2024، خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص يو إس بي في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

ونظرًا لأن المحققين لم يتمكنوا من تحديد هوية جميع الضحايا المدرجين، فقد طلب من المتضررين الاتصال بالسلطات.

ويتردد أن الجرائم وقعت بين عامي 1967 و 2022.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضًا بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974، عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان.

كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عامًا، بنفس الطريقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القضاء الفرنسي مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا مسئول يعتدي جنسيا على 89 قاصر مسئول فرنسي يعتدي على 89 قاصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
حوادث وقضايا

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
أخبار المحافظات

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
حوادث وقضايا

دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
أخبار مصر

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي