القضاء الفرنسي يحقق مع مسئول للاشتباه في اعتدائه على 89 قاصرًا

د ب أ

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع رجل يبلغ من العمر 79 عامًا على خلفية ما تردد عن اعتدائه جنسيًا على 89 قاصرًا على مدار فترة تقارب 60 عامًا.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، اليوم الثلاثاء، إنه تردد أن الرجل، بصفته مستشارًا للشباب، اعتدى على صبيان تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا خلال مهام في العديد من البلدان، ومن بينها ألمانيا وسويسرا.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخرًا في المغرب، في عام 2024، خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص يو إس بي في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

ونظرًا لأن المحققين لم يتمكنوا من تحديد هوية جميع الضحايا المدرجين، فقد طلب من المتضررين الاتصال بالسلطات.

ويتردد أن الجرائم وقعت بين عامي 1967 و 2022.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضًا بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974، عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان.

كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عامًا، بنفس الطريقة.