التعديل الوزاري يعيد وزارة الصناعة والتجارة.. وخالد هاشم وزيرا لها

كتبت- دينا خالد:

05:42 م 10/02/2026

خالد هاشم وزير الصناعة والتجارة

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تعيين خالد هاشم، وزيرا وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لكامل الوزير ضمن التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويأتي هذا التعيين بعد إعادة تشكيل مهام الوزارات، فانفصلت وزارة الصناعة عن النقل، كما انفصت التجارة الخارجية عن وزارة الاستثمار، ليعود مسمى الوزارة كما كان قبل التعديل الوزاري السابق "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية".

من هو الوزير الجديد خالد هاشم؟

1- شغل هاشم، مناصب قيادية في شركة Honeywell الأمريكية منذ عام 2016، ثم تولى منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة عام 2024، وتعد هذه الشركة من أكبر الشركات عالميًا المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والحلول الصناعية.

2- تولى رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الأمريكية في مصر منذ عام 2018، ثم عضو مجلس إدارة منذ عام 2023.

3- عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي منذ شهر أبريل 2021.

4- أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2018.

5- مدير إقليمي بالشرق الأوسط في جنرال إلكتريك للطاقة منذ أغسطس 2013 وحتى أبريل 2016.

6- مدير إقليمي لمصر الأردن في جنرال إلكتريك للنفط والغاز من ميناير 2009 وحتى أكتوبر 2011.

7- مدير مشروع إكسون موبيل من من مارس 2006 وحتى يناير 2009.

8- عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر.

