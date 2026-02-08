فضائح هزت إسرائيل.. لماذا نفى نتنياهو ابنه إلى أمريكا؟

كشف عامي بن درور، الرئيس السابق لفريق الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ما وصفه بسلسلة من الفضائح الأخلاقية التي طالت نتنياهو وأفراد عائلته، معتبرًا أن سلوكه يعكس "انحدارًا قيميًا خطيرًا".

وقال بن درور، في تصريحات لصحيفة معاريف العبرية، إن نتنياهو اعتاد تناول الطعام في مطاعم فاخرة دون تسديد الحساب، ما كان يضطر عناصر حراسته إلى جمع المبلغ من أموالهم الخاصة لتفادي الإحراج، موضحًا أن تولّي نتنياهو المنصب لم يُقوِّم هذه السلوكيات، بل فاقمها لديه ولدى أفراد عائلته.

وعلى الصعيد السياسي، وصف بن درور الوضع الراهن في إسرائيل بأنه "كارثي"، في إشارة إلى تداعيات إدارة نتنياهو للملفات الداخلية والخارجية.

وفي ما يتعلق بالعائلة، اتهم بن درور زوجة نتنياهو، سارة، بالمعاناة من "هوس السرقة المرضي"، مشيرًا إلى قيامها بسرقة مناشف الفنادق والهدايا الرسمية التي تُقدَّم لرئيس الوزراء، كما تحدث عن اعتداء نجل نتنياهو، يائير، على والده، وهو ما استدعى تدخل فريق الحراسة، وكان سببًا في إبعاده لاحقًا إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة.

وأضاف أن ابنة نتنياهو من زوجته الأولى، نوعا، قطعت علاقتها بوالدها بسبب سلوكه، وفق تعبيره، وفي ختام حديثه، أعرب بن درور عن أمله في أن يُسجن نتنياهو "تحقيقًا للعدالة، لا بدافع الانتقام".