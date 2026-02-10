إعلان

ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام في حي الدرعية التاريخي

كتب : مصراوي

12:17 ص 10/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام (3)
  • عرض 4 صورة
    ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام (1)
  • عرض 4 صورة
    ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام في حي الدرعية بمدينة الرياض.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اصطحب ولي العهد السعودي الأمير ويليام بجولة في الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

وشملت بحسب "واس"، أن الجولة شملت استعراض الطراز المعماري النجدي في حي الطريف التاريخي، حيث اطلع أمير ويلز على قصور أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى، كما تم التقاط صورة تذكارية من أمام قصر سلوى، أحد القصور التاريخية الذي كان مركزًا للحُكم في عهد الدولة السعودية الأولى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير ويليام حي الدرعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
رياضة محلية

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
حدث بالفن| رسالة محمد سامي لـ عفاف شعيب ورامز جلال يعلق على برنامجه الجديد
زووم

حدث بالفن| رسالة محمد سامي لـ عفاف شعيب ورامز جلال يعلق على برنامجه الجديد
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
اقتصاد

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة