ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام في حي الدرعية التاريخي

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام في حي الدرعية بمدينة الرياض.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اصطحب ولي العهد السعودي الأمير ويليام بجولة في الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

وشملت بحسب "واس"، أن الجولة شملت استعراض الطراز المعماري النجدي في حي الطريف التاريخي، حيث اطلع أمير ويلز على قصور أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى، كما تم التقاط صورة تذكارية من أمام قصر سلوى، أحد القصور التاريخية الذي كان مركزًا للحُكم في عهد الدولة السعودية الأولى.