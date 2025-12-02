مكتب نتنياهو: نستعد لاستلام عينات من غزة لجثماني أسيرين

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نستعد لاستقبال عينات من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وستُحال إلى معهد الطب الشرعي للفحص والتدقيق".

ورجح مكتب نتنياهو، أن تكون العينات عائدة لأحد الأسيرين اللذين تدعي إسرائيل أن جثتيهما ما تزالان في غزة، لافتًا إلى أنه ما زال هناك جثمانان لأسيرين بالقطاع، أحدهما إسرائيلي والآخر تايلندي.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، بجانب عدد من الجثث.