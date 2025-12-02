إعلان

مكتب نتنياهو: نستعد لاستلام عينات من غزة لجثماني أسيرين

كتب : مصراوي

04:15 م 02/12/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نستعد لاستقبال عينات من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وستُحال إلى معهد الطب الشرعي للفحص والتدقيق".

ورجح مكتب نتنياهو، أن تكون العينات عائدة لأحد الأسيرين اللذين تدعي إسرائيل أن جثتيهما ما تزالان في غزة، لافتًا إلى أنه ما زال هناك جثمانان لأسيرين بالقطاع، أحدهما إسرائيلي والآخر تايلندي.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، بجانب عدد من الجثث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو استلام عينات من غزة الصليب الأحمر جثث الاسري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026