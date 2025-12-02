الخارجية القطرية: خروقات اتفاق غزة مثيرة للقلق وجهود الوسطاء مستمرة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "لدينا ثقة بخطة الرئيس الأمريكي ودوره ودور الوسطاء"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأكد الأنصاري، أن قطر مستمرة في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية، مضيفًا "جهود الوساطة في ما يتعلق باتفاق غزة مستمرة وخروقات الاتفاق مثيرة للقلق".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات شبه يومية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.