إعلان

الخارجية القطرية: خروقات اتفاق غزة مثيرة للقلق وجهود الوسطاء مستمرة

كتب : مصراوي

12:54 م 02/12/2025

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "لدينا ثقة بخطة الرئيس الأمريكي ودوره ودور الوسطاء"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأكد الأنصاري، أن قطر مستمرة في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية، مضيفًا "جهود الوساطة في ما يتعلق باتفاق غزة مستمرة وخروقات الاتفاق مثيرة للقلق".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات شبه يومية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماجد الأنصاري وزارة الخارجية القطرية غزة قطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة