تركيا تعلن تعرض سفينة روسية ثالثة لهجوم في البحر الأسود

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط روسية ثالثة لهجوم في البحر الأسود أثناء توجهها إلى جورجيا، دون وقوع إصابات.

ووقع الحادث بعد أيام قليلة من تعرض ناقلتين أخريين لانفجارات قبالة السواحل التركية.

وقالت مديرية الشؤون البحرية التركية على موقع X: "استهدفت حادثة صباح الثلاثاء ناقلة النفط ميدفولجا 2، التي أفادت بتعرضها لهجوم على بُعد 80 ميلًا بحريًا من سواحلنا"، مشيرةً إلى أن الناقلة كانت "مُبحرة من روسيا إلى جورجيا مُحمّلة بزيت دوار الشمس" وعلى متنها 13 فردًا من طاقمها.

وأضافت المديرية: "السفينة، التي لا تُعاني حاليًا من أي مشاكل بين أفراد طاقمها الـ 13، لم تطلب أي مساعدة".

وكانت السفينة متجهة إلى ميناء سينوب، الذي يقع في المنطقة الوسطى من ساحل تركيا على البحر الأسود، والذي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر على طول الجانب الجنوبي من البحر.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مصدر أمني أوكراني مسؤوليته عن تلك الهجمات، قائلًا لوكالة فرانس برس، إن طائرات مسيرة أصابت سفنًا كانت "تنقل نفطًا روسيًا سرًا"، وفق ما نقلته صحيفة "لو موند" الفرنسية.