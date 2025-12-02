الجهاد الإسلامي: عمليتا الدهس والطعن رد على جرائم الاحتلال بالضفة

وكالات

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن عمليتا الدهس بالخليل والطعن في مستوطنة عطيرت ضد جنود إسرائيليين تأتي ردًا على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تلقى بلاغًا عن وقوع عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت، وإن قواته تحركت إلى المكان على الفور.

ولفت جيش الاحتلال، إلى أن المنفذ حاول طعن جنود في الموقع مما أدى إلى تحييده على الفور، مؤكدًا أنه تم إرسال قوات معززة إضافية إلى موقع العملية وأن تفاصيل الحادثة قيد الفحص.

وجراء حادث الطعن، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى مستوطنة عطيرت وفرض حصارًا على قرى فلسطينية قريبة منها، وفق ما أفادت القناة 15 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر.

وأفادت القناة 15نقلًا عن مصادر، بأن المصابين بجروح في عملية مستوطنة عطيرت جنديان من لواء المظليين.

وفي الخليل بالضفة الغربية، أُصيبت جندية إسرائيلية بجروح طفيفة في عملية الدهس، وقال الجيش الإسرائيلي، إن منفذ العملية رصد مجموعة من الجنود فقام بقيادة سيارته باتجاههم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باستهداف منفذ عملية الدهس في الخليل، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.