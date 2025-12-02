إعلان

ترامب: يبدو أن هندوراس تُحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية

كتب : مصراوي

05:36 ص 02/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هندوراس بمحاولة تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية، متوعدا بتدفيعهم الثمن إذا حصل تلاعب بالنتائج.

قال ترامب، إن شعب هندوراس صوت بأعداد هائلة في 30 نوفمبر، توقفت اللجنة الانتخابية الوطنية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بفرز الأصوات، فجأة عن العد في منتصف ليل يوم 30 نوفمبر.

وأضاف أن "تعداد الأصوات أظهر سباقا متقاربا بين تيتو عصفورة وسلفادور نصر الله مع احتفاظ عصفورة بفارق ضئيل قدره 500 صوت، وتم إيقاف الإحصاء عندما تم حساب 47% فقط من الأصوات".

واختتم ترامب مشددا على ضرورة أن تنتهي اللجنة من فرز الأصوات وأن يتم حساب أصوات مئات الآلاف من الهندوراسيين، وأن تسود الديمقراطية في هندوراس، وفق تعبيره.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

ووصف ترامب تيتو عصفورة أنه الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي رامب ندوراس عب هندوراس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة