ترامب: يبدو أن هندوراس تُحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية



وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هندوراس بمحاولة تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية، متوعدا بتدفيعهم الثمن إذا حصل تلاعب بالنتائج.

قال ترامب، إن شعب هندوراس صوت بأعداد هائلة في 30 نوفمبر، توقفت اللجنة الانتخابية الوطنية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بفرز الأصوات، فجأة عن العد في منتصف ليل يوم 30 نوفمبر.

وأضاف أن "تعداد الأصوات أظهر سباقا متقاربا بين تيتو عصفورة وسلفادور نصر الله مع احتفاظ عصفورة بفارق ضئيل قدره 500 صوت، وتم إيقاف الإحصاء عندما تم حساب 47% فقط من الأصوات".

واختتم ترامب مشددا على ضرورة أن تنتهي اللجنة من فرز الأصوات وأن يتم حساب أصوات مئات الآلاف من الهندوراسيين، وأن تسود الديمقراطية في هندوراس، وفق تعبيره.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، العمدة السابق لعاصمة البلاد نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

ووصف ترامب تيتو عصفورة أنه الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، وفقا لروسيا اليوم.