زعيم الديمقراطيين يُهاجم وزير الدفاع الأمريكي: طفولي وغير آمن



وكالات

وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزير الدفاع بيت هيجسيث، بأنه طفولي وغير آمن، وطالبه بنشر فيديو الضربة على قارب مشتبه به في سبتمبر والشهادة تحت القسم حول ما حدث.

وقال شومر، إن منشور هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر سلحفاة كرتونية تطلق النار على مشتبهين بتهريب المخدرات هو "أمر لا يمكن لأي قائد جاد أن يفكر في فعله".

وأضاف شومر، أن لجان القوات المسلحة التي تقوم بالرقابة يجب أن تطالب هيجسيث بنشر فيديو الضربة والشهادة تحت القسم حول ما حدث.

من جانبه، قال السيناتور جون ثيون، إنه سعيد بأن لجان القوات المسلحة في الكونجرس ستجري رقابة على الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، والتي وصفها منتقدون بأنها جرائم حرب.

وقال ثيون: "ليس لدي في هذه المرحلة تقييم للوزير يمكن للآخرين تقديم تلك التقييمات".

وأضاف أنه يتوقع من اللجنة التحقيق في ما الذي حدث ومتى، وما الأوامر التي صدرت.

وتابع: "لا أعتقد أنك تريد استخلاص أي استنتاجات قبل أن تحصل على كل الحقائق سنرى إلى أين ستقود".

كانت واشنطن بوست، ذكرت أن هيجسيث أمر في أوائل سبتمبر بقتل جميع من كانوا على متن قارب في جنوب البحر الكاريبي الذي ووفقا للأمريكيين، كان يحمل مخدرات.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي نفذ ضربتين في 2 سبتمبر، الأولى لتدمير القارب الذي كان على متنه 11 شخصا، والثانية لقتل ناجيين كانا في الماء ومتشبثين بالحطام.

يأتي ذلك بعد إعلان البرلمان الفنزويلي أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأمريكي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في جميع ملابسات الحادث.