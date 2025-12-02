إعلان

لمناقشة خطة السلام.. زيلينسكي يطلب من أمريكا مجددًا عقد اجتماع مع ترامب

كتب : مصراوي

02:50 ص 02/12/2025

ترامب وزيلينسكي

وكالات

كرر فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلبه من الولايات المتحدة لترتيب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب لمناقشة "جوانب معقدة للغاية".

وأعرب زعيم نظام كييف عن أمله في مناقشة قضايا تسوية الصراع في أوكرانيا مع رئيس البيت الأبيض، عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

قال زيلينسكي: "أفهم أن الولايات المتحدة ستتلقى ردا من الجانب الروسي بعد ذلك، أعتقد أننا سنعرف أين نحن من التسوية وما زلنا في انتظار مناقشة مع رئيس الولايات المتحدة حول الجوانب الرئيسية، المعقدة للغاية".

وسمى زيلينسكي القضايا الإقليمية، وإعادة الإعمار، والضمانات الأمنية لأوكرانيا على أنها جوانب رئيسية لخطة السلام.

وسبق أن أفيد بأن طائرة أقلعت إلى موسكو يحتمل وجود ويتكوف على متنها .

في غضون ذلك، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تتواصل على قدم المساواة مع روسيا وأوكرانيا لحل الصراع.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر الماضي، إن خطة الولايات المتحدة يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية، لكن هذا النص لم يُناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.

ووفقا لتقديره، يرجع ذلك إلى أن إدارة الولايات المتحدة، على ما يبدو، لا تتمكن من الحصول على موافقة كييف، لأن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون في أوهام ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا على أرض المعركة.

وأشار بوتين إلى أن موقفهم مرتبط بعدم توافر معلومات موضوعية عن الوضع الحقيقي على أرض المعركة.

وقال رئيس الدولة الروسية، إنه إذا رفضت كييف مقترحات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا والمحرضين الأوروبيين على الحرب يجب أن يفهموا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك ستتكرر حتما في قطاعات رئيسية أخرى من الجبهة.

وأضاف بوتين، أن هذا يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل المسلحة، لكن روسيا، كما أُعلن سابقا، مستعدة أيضا للمفاوضات السلمية، وهو ما يتطلب مناقشة موضوعية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب وزيلينسكي ترامب الرئيس الأوكراني خطة السلام في أوكرانيا البيت الأبيض

