الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة

كتب-عبدالله محمود:

07:38 م 18/12/2025

المحكمة الجنائية الدولية

علقت المحكمة الجنائية الدولية، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الخميس، عليها بتهمة تورطهم في استهداف غير المشروع إلى إسرائيل.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها بشدة إدراج عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد قاضيين في المحكمة، مشددة على أن التدابير التي تستهدف القضاة والمدعين العامين المنتخبين من قبل الدول الأطراف تقوض سيادة القانون.

وقالت الجنائية الدولية، إن العقوبات الأمريكية تعد هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة، مشيرة إلى أن المحكمة ستواصل عملها مع جميع الشركاء لضمان التنفيذ الفعّال والمستقل لمهمتها.

