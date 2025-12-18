إعلان

الصين تطالب بوقف صفقة الأسلحة الأمريكية المقررة لتايوان

كتب : مصراوي

03:35 م 18/12/2025

علم الصين

واشنطن/بكين- (د ب أ)

طالبت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة بوقف صفقة الأسلحة المقررة لتايوان بقيمة 1ر11 مليار دولار لتايوان.

وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الأربعاء الموافقة على حزمة أسلحة ضخمة لتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان، مما أثار حفيظة بكين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن مبيعات الأسلحة المقررة تنتهك سياسة " الصين واحدة" وتقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وطالبت بكين واشنطن بوقف شحنات الأسلحة، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة.

من ناحية أخرى، قدمت الرئاسة التايوانية الشكر لأمريكا لدعمها، قائلة إنها ستستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية.

