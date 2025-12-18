إعلان

ترامب: حصلنا على استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار ما يعني زيادة الوظائف والأجور

كتب : مصراوي

05:20 ص 18/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد فتحي:


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أكثر من مليون جندي أمريكي سيتلقى مكافأة مالية قبل عطلة عيد الميلاد.

أضاف ترامب في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة حصلت على استثمارات قياسية بقيمة 18 تريليون دولار ما يعني زيادة الوظائف والأجور.

وأشار إلى أن سيعلن عن إصلاحات في مجال الإسكان السنة المقبلة، قائلا: "كانت لدينا أسوأ اتفاقيات تجارية وحققنا تغييرا إيجابيا أكثر من أي إدارة سابقة".

واعتبر ترامب أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وقال ترامب: "قبل 11 شهرا، ورثت تركة مثقلة بالأزمات، وأنا الآن بصدد إصلاحها".

