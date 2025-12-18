قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قضى على التهديد الإيراني وحقق السلام بالشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 سنة.

أضاف ترامب في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض حول إنجازاته لعام مضى من فترته الرئاسية وبرنامجه للسنة القادمة، أنه تمكن من إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء منهم والموتى.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية ساهمت في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن أسعار الدواء ستنخفض بشكل كبير.

وأشار إلى أن الشهر الماضي لم يعبر مهاجر غير شرعي واحد الحدود الأمريكية، قائلا:

"ستحصلون على الرعاية الطبية بأسعار مناسبة، كما أن أسعار الطاقة ستنخفض خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أنه يريد أن يمنح الأموال مباشرة لدافعي الضرائب ليحصلوا على الرعاية الصحية، مؤكدا أن الرسوم الجمركية أوقفت سرقة البلدان الأخرى لموارد الولايات المتحدة.

وتابع: "نضع الولايات المتحدة أولا خلال الفترة الحالية، واتخذنا إجراءات مكنتنا من السيطرة على كارثة التضخم التي تسبب بها بايدن".